Il trionfo del Como, la Spagna si esalta per Fabregas

L’esordio da sogno del Como in Champions finisce su tutte le prime pagine d’Europa, soprattutto in Spagna, per gli elogi a Cesc Fabregas.

L’ex Barcellona travolge 4-1 il Lipsia nella prima notte europea della sua storia e si prende la copertina di Marca che titola: “Meraviglia Como: l’arte di saper spendere i soldi”.

Anche Sport sottolinea che non è un caso: “Con costanza Fabregas ha costruito un progetto ambizioso, non si è accontentato della salvezza. Voleva una squadra da giganti”.

E il Mundo Deportivo parla di “esordio indimenticabile con Nico Paz grande protagonista”.

Proprio sull’argentino si concentra As, con qualche rimpianto Real. La scorsa estate i Blancos volevano riportarlo a casa, ma lui ha scelto di restare: “Qui è il posto giusto per crescere, ho preso la decisione corretta”. Il Como lo ha riscattato per 60 milioni, il Real mantiene però un diritto di recompra da 80 per il prossimo anno.

Non va dimenticata, infine, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, quasi interamente dedicata alla vittoria dei lariani.

Articoli e messaggi da lontano e da vicino. Il Como Club Passione Azzurra, dopo la prima sfida di Champions, ha mandato una serie di annotazioni al club riferite alla nuova curva ovest. Tra le richieste, la risistemazione dell’impianto audio a volume maggiore, la valutazione sui punti di ristoro della curva, definiti insufficienti per 4.250 spettatori con lunghe code. E’ stato infine segnalato un deflusso lento a intervallo e fine gara, con la richiesta di più presidio degli steward sulle scale.