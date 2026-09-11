Fabregas dopo la vittoria con il Lipsia: “Sono contento ma penso già al Parma”. La dedica a Caqueret

“Sono ovviamente contento, ma adesso non abbiamo tempo per festeggiare. Dobbiamo concentrarci sulla sfida contro il Parma”. Parole di mister Cesc Fabregas, allenatore del Como, dopo la vittoria della sua squadra in Champions League contro il Lipsia per 4-1. “Ho la responsabilità di ricordare che anche quella di lunedì sarà una grande sfida – ha aggiunto l’allenatore – Allo stesso tempo tempo non posso nascondere la soddisfazione per una serata storica per il club, la sua gente, la città. Tutti tra 10 o 20 anni ricorderanno questa serata e dove si trovavano a seguire il match”.

“Sono contento della maturità della mia squadra – ha aggiunto Fabregas – di come abbiamo letto la partita. In Champions non puoi dominare per 90 minuti e ci sono avversari che possono giocare meglio di te per buona parte dell’incontro, il livello è altissimo. E’ in quel momento che bisogna avere la capacità di adeguarsi e di giocare in maniera differente, come è accaduto quando abbiamo sbaglia con Da Cunha la rete del 4-0 e subito dopo siamo stati punti con il gol del 3-1 del Lipsia”.

Infine una dedica speciale per questo successo: “Il mio pensiero va a Maxence Caqueret, un giocatore per noi fondamentale, che ha la mia stima. E’ rimasto fuori dalla lista Champions per una questione di regolamenti e per l’abbondanza di elementi in quel ruolo. Mi fa male non vederlo con noi, ma sono sicuro che ci darà un grande supporto in campionato e in Coppa Italia”.