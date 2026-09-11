Il presidente Suwarso dopo Como-Lipsia: “Vittoria storica per i tifosi e per tutta la città”

“Abbiamo vinto, una vittoria storica per il Como e per tutta la città, ma nei nostri pensieri c’è già il Parma”. Lo ha detto l’allenatore del Como Cesc Fabregas, lo ribadisce il presidente Mirwan Suwarso il giorno dopo il match contro il Lipsia, l’indimenticabile esordio dei biancoblù in Champions e il primo posto nella classifica parziale di Champions assieme ad altre quindici formazioni, il quinto, se si guarda la differenza reti, alle spalle di Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United.

Una partita in cui – gesto che ha fatto scalpore non solo in Italia, ma che ha trovato risalto anche sulla stampa internazionale – lo stesso Suwarso e i suoi più stretti collaboratori hanno rinunciato ai loro posti di tribuna centrale, che sono stati ceduti ad un gruppo di tifosi Over 75 della formazione lariana. “Noi siamo ospiti a Como – ha aggiunto il presidente – Giusto dare la priorità a chi segue la squadra da sempre”.