Italia e Stati Uniti a confronto sull’autismo: il ministro Locatelli a New York

Italia e Stati Uniti a confronto sull’autismo per rafforzare politiche e pratiche di inclusione. Si è tenuto a New York il seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle persone con autismo – Tracciare rotte comuni: come le migliori esperienze tra Italia e Stati Uniti possono cambiare la vita quotidiana delle persone con autismo”.

Il convegno è l’ultima tappa di un percorso di collaborazione promosso dal ministro comasco per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e da The Center for Discovery dello Stato di New York.

Nel corso di un anno esperti del Ministero e del centro statunitense si sono confrontati per approfondire esperienze, competenze e modelli di interazione al fine di rafforzare politiche e buone pratiche in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. “Una grande opportunità e una bella esperienza”, commenta il ministro Locatelli, alla quale hanno partecipato anche diverse associazioni con disabilità.

A New York il ministro ha anche reso omaggio alle vittime degli attentati del 2001 in occasione del venticinquesimo anniversario della strage terroristica alle Torri Gemelle. “A distanza di tanti anni il dolore è ancora vivo – ha dichiarato il ministro in visita al Memoriale dell’11 settembre – ma a vincere non è stato il terrore, bensì la forza di un popolo che ha saputo reagire”. “Il coraggio – aggiunge Locatelli – l’unione tra comunità, una mobilitazione di forze e di aiuti che ha penetrato le macerie, che ha evitato la sopraffazione, che ha generato nuovi legami, nuove alleanze e una speranza in più per il futuro”.