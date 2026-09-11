Viale Geno, via ai lavori di riqualificazione. Il cantiere a partire da lunedì

Partono i lavori di riqualificazione in viale Geno. Il cantiere, annunciato inizialmente per il mese di marzo e poi rimandato dopo i ricorsi degli esercenti della zona, prenderà il via lunedì 14 settembre. Ad annunciare l’avvio dell’intervento il Comune di Como, che scandisce anche i tempi. “A partire da lunedì 14 settembre, ore 8, verranno avviati lavori di rifacimento pavimentazioni per una durata complessiva di 6 mesi, suddivisi in fasi – spiega in una nota Palazzo Cernezzi – La fase iniziale dei lavori, che durerà 5-6 settimane, interesserà Lungo Lario Trieste, dall’angolo di piazza Orchi fino a via Parravicino.
L’area di cantiere occuperà temporaneamente il parcheggio moto”.
La seconda fase, prevista per novembre, interesserà la zona di piazza De Gasperi. “I lavori verranno realizzati in concomitanza con la chiusura programmata della funicolare per manutenzione, in assenza di utenti, al fine di ridurre l’impatto complessivo sull’area”, precisa il Comune.
La riqualificazione di viale Geno comporterà un investimento di un milione di euro. Prevede la progressiva riduzione del traffico, più spazi pedonali e una netta riduzione di tavolini di bar e ristoranti.