Per non dimenticare l’11 settembre, l’omaggio dell’ex vigile del fuoco in viale Geno

Indossando la divisa dei vigili del fuoco americani si è recato a Como in viale Geno per commemorare l’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre. A 25 anni dall’attentato che ha sconvolto l’America e il mondo intero.

Samuele Samà, che vigile del fuoco lo è stato per 32 anni al Comando di Como, ha deciso di ricordare così le vittime. Un’iniziativa spontanea che non è passata inosservata e che ha trovato sostenitori tra i passanti e i commercianti della zona. Bandiera degli Stati Uniti tra le mani ha voluto omaggiare e ricordare le vite spezzate tra le quali figurano anche tanti colleghi ed esponenti delle forze dell’ordine.