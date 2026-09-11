Como-Parma, designato Mucera di Palermo

Un arbitro giovane, al suo esordio in A in questa stagione, con tre gare finora dirette in totale nella massima serie. A Giuseppe Mucera di Palermo è stata affidata la sfida di lunedì prossimo allo stadio Sinigaglia (ore 20.45) tra Como e Parma.

Fatto curioso, in questa stagione Mucera ha arbitrato tre partite, tutte chiuse con successi della formazione ospite: in Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2, in serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2 e Carrarese-Empoli 0-1.

Allo stadio Sinigaglia Mucera avrà come assistenti Simone Biffi di Treviglio e Davide Santarossa di Pordenone.

Quarto ufficiale sarà Davide Massa, in sala Var ci saranno Antonio Giua e Paolo Mazzoleni.

