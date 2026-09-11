Il ricordo dell’11 settembre, la commemorazione a Milano. Fontana: “Una tragedia che ha cambiato la storia”

Anche Regione Lombardia e la città di Milano omaggiano le vittime dell’11 settembre. A venticinque anni dalla tragedia che colpì gli Stati Uniti, Milano ha ricordato le vittime dell’attacco terroristico con la cerimonia “11 settembre 2001. Venticinque anni dopo gli attentati. Guardando al futuro”, organizzata davanti a Palazzo Isimbardi. Presenti il sindaco Beppe Sala, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e Carla Fleharty, console generale degli Stati Uniti d’America a Milano. Un momento di memoria e riflessione nel ricordo delle vittime degli attentati alle Torri Gemelle, che lasciarono un segno indelebile nella coscienza collettiva internazionale.

“La tragedia dell’11 settembre ha cambiato il corso della nostra storia“, ha commentato il governatore Fontana. “A distanza di 25 anni è sempre più necessario ricordare le vittime, esprimere vicinanza ai parenti, ringraziare i soccorritori e ribadire l’amicizia nei confronti del popolo degli Stati Uniti, a cui ci legano – conclude – non solo importanti relazioni economiche ma una comunanza di valori che sono il fondamento della nostra civiltà e della nostra democrazia”.

Lo ha sottolineato anche la console Fleharty. “Questo attentato – ha commentato – è stata una tragedia che ha toccato il mondo interno e non solo l’America. Non abbiamo mai dimenticato la solidarietà dimostrata dall’Italia in quei giorni. È stata di fianco agli Stati Uniti senza esitazioni. Oggi, mentre ricordiamo le vittime di quella giornata – conclude – ricordiamo anche l’amicizia che ha unito l’Italia e gli Stati Uniti allora, e che dopo 25 anni è più forte che mai“.