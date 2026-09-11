Morta Emma Bonino, il governatore Fontana: “Protagonista delle battaglie civili”

La storica leader radicale Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale, al Santo Spirito di Roma, il 7 settembre.

Molteplici i messaggi di cordoglio del mondo della politica, tra i quali quello del governatore lombardo Attilio Fontana. “La scomparsa di Emma Bonino lascia un vuoto nella politica italiana e nella storia delle battaglie civili del nostro Paese – ha detto Fontana – . È stata una protagonista della vita pubblica italiana per oltre cinquant’anni, impegnandosi in battaglie che hanno segnato profondamente il dibattito sui diritti e sulle libertà individuali. Un impegno portato avanti con grande determinazione anche sulla scena internazionale, nella difesa dei diritti umani e della dignità delle persone. Abbiamo avuto posizioni politiche molto diverse – ha continuato – ma non è mai venuto meno il rispetto per la persona e per il suo impegno”.