Turisti incivili a Como, lo svizzero lascia il suv di lusso in pieno centro: multato

Una storia che si ripete, verrebbe da dire. C’è chi parla del “solito furbetto svizzero” e chi semplicemente di un “turista sbadato”: questa mattina un suv di lusso con targa svizzera ha sostato accanto a piazza Cavour, tra via Bianchi Giovini e via Fontana. Forse soltanto per pochi minuti, ma tanto è bastato per essere multato dagli agenti della polizia locale, impegnati poco distante a dirigere il traffico nelle ultime ore di cantiere e di chiusura del lungolago. La sosta selvaggia resta, purtroppo, un problema diffuso in città. L’inciviltà alla guida non conosce confini. A parcheggiare selvaggiamente spesso sono gli italiani, ma si può dire lo stesso per gli svizzeri e non solo. Una passione – si fa per dire – che accomuna connazionali e stranieri. “A Como mancano i posteggi“ potrebbe obiettare qualcuno, soprattutto in pieno centro. Un’obiezione innegabile, ma la risposta è ovvia: la mancanza di parcheggi non autorizza a violare le regole.