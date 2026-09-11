Tir incastrato a Ossuccio in bilico sulla strada. Complesse operazioni di recupero

Un Tir con targa polacca si è incastrato ed è rimasto in bilico su un tornante questa mattina a Ossuccio, nella zona della scuola di Tremezzina. Non è chiaro perché l’autista del mezzo pesante sia arrivato in quel tratto di strada. Certamente il mezzo è rimasto bloccato in una posizione molto pericolosa e l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco. Complesse le operazioni di recupero e rimozione del Tir. L’autista, che sembra fosse in servizio solo da poco tempo potrebbe aver seguito il navigatore senza tenere conto delle dimensioni del mezzo pesante e dell’impraticabilità della strada per il Tir.