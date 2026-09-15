Cesc Fabregas dopo Como-Parma: “Importanti segnali dalla mia squadra”

“Una partita di grande importanza, per noi tutti e per me, per capire, dopo la Champions. Il Como mi è piaciuto, anche se non è stata una vittoria perfetta. In queste gare quando calci 31 volte a rete e fai un solo gol rischi di essere messo seriamente in difficoltà”. Parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, dopo il successo per 2-1 contro il Parma.

Il tecnico si è poi soffermato sulla prestazione di Kean (“Deve adattarsi e sono contento della sua prestazione”) e sulle reti segnate da due difensori, Ramon e Kaiki: “Nel calcio moderno le squadre che puntano in alto devono avere difensori che segnano. L’Arsenal ha infatti conquistato la Premier League con le reti da palla inattiva e con i suoi difensori. Peraltro sia Ramon che Kaiki hanno avuto altre opportunità”.

“Con i cinque cambi la squadra ha risposto bene – ha concluso Cesc Fabregas – ho apprezzato chi è subentrato ed è proprio questo il messaggio che attendevo dai miei ragazzi. Ci saranno sempre più rotazioni per puntare a vincere ogni partita. Con questi segnali ogni cosa è più facile da gestire”.