Fabregas pensa al Parma: “Energia e carica come in Champions”

“Giocare in Champions ti dà carica ed emozione. Ricordo il mio debutto quando avevo 17 anni e ancora oggi partecipando si riceve grande energia. Ma ora sta a noi essere bravi nel mettere la stessa energia e carica in campionato e in Coppa Italia”.

Mister Cesc Fabregas è tornato alla magica serata di giovedì scorso al Sinigaglia, ma ha poi subito riportato l’attenzione sul prossimo impegno del Como, che domani sfiderà il Parma. “Devo ancora valutare la formazione – ha detto nella conferenza stampa di presentazione del match – tutti sono disponibili ma per 4-5 giocatori mi riservo una valutazione last minute”. “Servirà una prova importante contro il Parma – ha aggiunto – È una squadra ben organizzata, di buon livello e con un allenatore che ora ben conosce il calcio italiano. Loro sperano di trovare un Como stanco, dopo la Coppa, come è giusto. Noi dovremo rispondere con energia, gestione del match e disputare una grande gara”.

Alla domanda su cosa pensi dei commenti di persone che ora lo riempiono di elogi e fino a poco fa era solo pronti a criticare, Fabregas ha risposto semplicemente: “Io sono tranquillo. Servono stabilità e serenità e il non esaltarsi quando le cose vanno bene. È necessario mantenere la calma e stare fuori da polemiche e discussioni. Bisogna mantenere equilibrio”.

Domani il Como giocherà alle 18.30. Alla stessa ora si disputerà Torino Roma mentre la giornata di campionato si chiuderà alle 20.45 con Inter Udinese.