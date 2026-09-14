Oggi alle 18.30 Como-Parma, tutti a disposizione di mister Cesc Fabregas

Avatar Massimo Moscardi

Massimo Moscardi

in

a

Formazione Como in Champions
La formazione del Como scesa in campo nella gara di Champions contro il Lipsia (foto Roberto Colombo)

Tutti disponibili – a parte il lungodegente Jayden Addai – nel Como che questa sera alle 18.30 allo stadio Sinigaglia affronta il Parma. Gara che sarà arbitrata da Giuseppe Mucera di Palermo.
Il match chiude la quarta giornata di campionato assieme a Torino-Roma (ore 18.30) e Inter-Udinese (ore 20.45).

I precedenti ufficiali tra le due squadre sul Lario sono 26: bilancio di 12 vittorie del Como (l’ultima per 1-0 nella serie A 2025-2026), 8 pareggi e 6 successi crociati.

I convocati

PORTIERI
Butez, Sánchez, Vigorito

DIFENSORI
Chamobah, Couto, Dossena, Goldaniga, Kaiki Bruno, Kambwala, Kempf, Ramón, Smolčić, Valle

CENTROCAMPISTI
Baturina, Caqueret, Da Cunha, Lahdo, Liberali, Milla, Paz, Perrone, Ricci

ATTACCANTI
Diao, Douvikas, Kean, Rodriguez

Moise Kean, attaccante del Como e della Nazionale (foto Roberto Colombo)