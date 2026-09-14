Oggi alle 18.30 Como-Parma, tutti a disposizione di mister Cesc Fabregas

Tutti disponibili – a parte il lungodegente Jayden Addai – nel Como che questa sera alle 18.30 allo stadio Sinigaglia affronta il Parma. Gara che sarà arbitrata da Giuseppe Mucera di Palermo.

Il match chiude la quarta giornata di campionato assieme a Torino-Roma (ore 18.30) e Inter-Udinese (ore 20.45).



I precedenti ufficiali tra le due squadre sul Lario sono 26: bilancio di 12 vittorie del Como (l’ultima per 1-0 nella serie A 2025-2026), 8 pareggi e 6 successi crociati.

I convocati

PORTIERI

Butez, Sánchez, Vigorito

DIFENSORI

Chamobah, Couto, Dossena, Goldaniga, Kaiki Bruno, Kambwala, Kempf, Ramón, Smolčić, Valle

CENTROCAMPISTI

Baturina, Caqueret, Da Cunha, Lahdo, Liberali, Milla, Paz, Perrone, Ricci

ATTACCANTI

Diao, Douvikas, Kean, Rodriguez