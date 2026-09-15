Rivoluzione di viale Geno, partiti i lavori. Oggi l’asfaltatura del lungolago di Como

Rivoluzione di viale Geno: dopo i ricorsi e le polemiche, i lavori destinati a dare un volto nuovo alla via sono ufficialmente partiti. Dopo rinvii e contenziosi, ora ci siamo: con la ripresa della settimana, è iniziata anche la riqualificazione in viale Geno, pronto a rifarsi il look. L’intervento, annunciato inizialmente per il mese di marzo e rimandato dopo i ricorsi degli esercenti della zona, prevede il rifacimento delle pavimentazioni per una durata complessiva di 6 mesi.

La prima fase dei lavori, che dovrebbe durare 5/6 settimane, interesserà Lungo Lario Trieste, dall’angolo di piazza Orchi fino a via Parravicino. L’area di cantiere occuperà temporaneamente il parcheggio moto. La seconda fase, prevista per novembre, interesserà la zona di piazza De Gasperi. Lavori che, come precisato da Palazzo Cernezzi, verranno realizzati “in concomitanza con la chiusura programmata della funicolare per manutenzione, al fine di ridurre l’impatto complessivo sull’area”.

La riqualificazione di viale Geno, nel tratto tra piazza Matteotti e piazza De Gasperi comporterà un investimento di un milione di euro e, in definitiva, una progressiva riduzione del traffico, più spazi pedonali e una netta riduzione di tavolini di bar e ristoranti. Da subito si era parlato di un cantiere lampo, con l’obiettivo di ultimarlo prima della stagione estiva. Si è passati però per le vie legali e i tempi sono inevitabilmente dilatati. Occhi puntati, allora, all’estate 2027, quando viale Geno avrà un volto tutto nuovo.

E basta spostarsi di pochi metri per trovare un altro cantiere, quello del lungolago cittadino. Piazza Cavour e Lungo Lario Trento e Trieste sono ancora interessati dai lavori di manutenzione straordinaria dei tombini. Lungolago riaperto al traffico venerdì, mentre la corsia preferenziale dei bus è al momento chiusa. E dopo la fresatura, la strada dovrà essere asfaltata: i lavori sono previsti questa sera, dalle 22 alle 6. Durante la notte una corsia di transito sarà sempre garantita, quindi non è prevista la chiusura del lungolago. L’impegno, fanno sapere dal Comune, è terminare nelle prossime ore anche i lavori sulla corsia preferenziale, ma – se non fosse possibile – l’intervento slitterà alla notte tra mercoledì e giovedì.