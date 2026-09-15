Il capitano Rosa Coviello nuovo comandante delle fiamme gialle di Olgiate

Il capitano Rosa Coviello è il nuovo comandante della compagnia della guardia di finanza di Olgiate Comasco, in sostituzione del capitano Luca Scarano, che dopo tre anni assume un nuovo incarico a Bari. La neo comandante, originaria di Caserta, ha frequentato l’accademia del corpo dal 2017 al 2018. Ha prestato servizio a Trieste e La Spezia. E’ laureato in Scienze politiche e in Relazioni Internazionali per lo sviluppo economico e ha conseguito un master di II livello in Diritto e processo penale. Ha preso servizio a Olgiate e ha già incontrato a Como il comandante provinciale colonnello Agostino Brigante.