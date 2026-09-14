Nuova vittoria del Como: 2-1 contro il Parma

Nuova vittoria del Como che ha battuto per 2-1 allo stadio Sinigaglia il Parma. La formazione lariana si conferma al vertice della classifica di serie A con 10 punti, frutto di tre successi e un pari.

La prima rete al 23′, con lo spagnolo Ramon, bravo a insaccare a pochi passi dalla porta un tiro cross di Nico Paz. Una gara che fino a quel momento, e per la parte rimanente del primo tempo è stata dominata dalla squadra di Fabregas, con gli ospiti che hanno faticato a superare la metacampo.

Un Como in cui Fabregas ha gestito la rotazione dei suoi uomini, con in campo dal primo minuto il portiere Sanchez, Kempf, Kaiki e Kean al posto di Butez, Chalobah, Valle e Douvikas. Volti differenti ma atteggiamento di sempre.

Nella seconda parte i lariani hanno faticato di più, con gli ospiti che si sono affacciati spesso nell’area biancoblù e hanno anche colpito un palo con Romero.

Il tecnico del Como Fabregas si è giocato tutte le sostituzioni – sul terreno di gioco anche un Caqueret decisamente carico – fino alla rete liberatoria di Kaiki all’83’ che sembrava aver chiuso il match, premiando i padroni di casa. Gol che in quel momento ha stroncato le velleità degli emiliani con i biancoblù che hanno tirato un sospiro di sollievo.

Al 92′, però, il brivido del gol di un Parma mai domo con Romero, rete che ha creato un attimo di apprensione anche se poi gli uomini di Fabregas hanno gestito gli ultimi palloni e hanno portato a casa il successo.

E alla fine, scena ormai abituale al Sinigaglia, è stata grande festa per i tifosi, la squadra e mister Cesc Fabregas.

Nel prossimo turno, domenica 20 settembre, il Como sarà ospite del Frosinone.