Piazza Garibaldi a Cantù diventa una palestra a cielo aperto per “Sport in Città”

Piazza Garibaldi a Cantù e le vie del centro si sono trasformate oggi in una grande palestra a cielo aperto per la dodicesima edizione di “Sport in Città”.

Gruppi e associazioni sportive del territorio hanno permesso a grandi e piccoli di conoscere le discipline sportive e cimentarsi con arrampicata, basket, danza, arti marziali, tennis, golf e molto altro. “Un grazie alle realtà sportive cittadine che, con il loro impegno e la loro passione, rendono possibile questa giornata di sport e partecipazione”, il messaggio del sindaco Alice Galbiati , che ha partecipato all’evento e dell’amministrazione comunale.