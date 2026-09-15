Ramon: “Contento per il gol in una partita difficile”

Lo spagnolo Jacobo Ramon protagonista nella vittoria per 2-1 del Como contro il Parma. Sua la rete del momentaneo 1-0. “Sono contento per il gol in una partita difficile – ha detto al termine dell’incontro – Loro difendevano bene; noi abbiamo giocato un buon primo tempo poi nella seconda parte ci è mancata energie. Sono convinto che avrei potuto fare meglio ed è quello che cercherò di fare nelle prossime partite. Detto, questo, sono contento per i tre punti, molto importanti per la nostra classifica”.

“E’ stato un buon inizio di campionato – ha concluso Ramon – ma ora dobbiamo guardare avanti, alla gara di Frosinone e ad una fase, tra ottobre e novembre, in cui scenderemo in campo ogni tre giorni. Abbiamo ancora da imparare e dobbiamo cercare di migliorare sempre”.