Rette per i pazienti affetti da Alzheimer in Rsa, Orsenigo (Pd): “Nessuna risposta dalla Regione”

Rette delle Rsa per i pazienti malati di Alzheimer. “Ancora oggi siamo tornati a sollecitare con un’interrogazione la giunta regionale in merito all’esigibilità delle rette per i pazienti affetti da Alzheimer e da altre malattie neurodegenerative che necessitano di assistenza ad alta integrazione sanitaria, ricevendo un’ammissione di sostanziale inerzia da parte della Regione”: lo annuncia Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, dopo la discussione nella seduta odierna in Aula.

“In tutti questi mesi – spiega l’esponente dem – la giunta ci ha risposto di portare pazienza, che stavano valutando misure, in attesa degli adempimenti nazionali, per accompagnare famiglie e strutture, ma da allora non si è vista né una delibera della giunta, né una regola di sistema, nessun intervento nelle more della normativa nazionale”.

“Il tavolo interregionale, che si è costituito solo lo scorso luglio, tra quanti mesi darà le risposte necessarie? – chiede Orsenigo – Perché le sentenze parlano chiaro, i ricorsi continuano ad accumularsi e verosimilmente, a fronte del rischio di non ricevere i pagamenti, le Rsa inizieranno a non accogliere tutte le domande di ingresso in struttura e continuerà a regnare il caos per le famiglie. La verità è che Regione Lombardia non ha fatto nemmeno mezzo passo in avanti in tutti questi mesi e sperare che Roma ora sistemi la situazione in tempi celeri è vano. Nonostante le promesse fatte, – conclude il consigliere Orsenigo – famiglie e Rsa sono state lasciate sole”.