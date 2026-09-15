Giro d’Abruzzo, impresa Fancellu: scatto vincente e maglia di leader

Lo scatto giusto al momento giusto. Con uno spunto a 300 metri dall’arrivo, Alessandro Fancellu ha vinto la prima tappa del Giro d’Abruzzo, la Cupello-Casalincontrada di 155 chilometri. Il ciclista comasco ha così conquistato la prima maglia di leader della classifica generale e di quella a punti. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente il francese Mathys Rondel e l’altro Diego Ulissi.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Alessandro Fancellu ha dichiarato: “È stato davvero difficile trovare il momento giusto perché, in un finale del genere, se parti troppo presto non arrivi fino al traguardo, mentre se parti troppo tardi magari non riesci a raggiungere gli altri. L’anno scorso avevo fatto un po’ di fatica nella prima tappa, ma oggi avevo le gambe per fare bene. Sono molto orgoglioso di questa stagione. Dopo il ritiro in altura, sono arrivato a questa gara con grandi aspettative e sta funzionando. Alcuni corridori raggiungono subito il massimo livello, io ho avuto bisogno di un po’ più di tempo. Ci sono tre tappe dure da affrontare, proveremo a portare a casa la classifica generale”.

Nuova gioia per Fancellu, che un mese fa aveva conquistato l’ultima tappa del Giro della Repubblica Ceca (QUI l’articolo).

Domani è in programma la seconda tappa, la Popoli Terme-Caramanico Terme di 143 chilometri. Giovedì si disputa la Oricola-Piana del Cavaliere-San Benedetto dei Marsi, venerdì l’ultima frazione, la Silvi-Controguerra.