Frosinone-Como assegnata all’arbitro Chiffi di Padova

Daniele Chiffi di Padova arbitrerà la sfida di domenica prossima tra Frosinone e Como, in programma alle 15 allo stadio Benito Stirpe1. L’ultimo suo precedente con i lariani risale alla stagione 2025-2026, in Parma-Como, terminata 0-0.

Al suo fianco ci saranno gli assistenti Giorgio Peretti e Marcello Rossi. Quarto ufficiale sarà Ermanno Feliciani, mentre al Var saranno operativi Davide Ghersini e Daniele Rutella.