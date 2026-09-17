Il capitano Guglielmo Alverone è il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Menaggio. L’ufficiale arriva dal nucleo investigativo del comando provinciale di Messina. Prima aveva comandato il nucleo operativo e radiomobile di Bergamo. Nel corso della sua carriera ha maturato significative esperienze anche nell’ambito di indagini sulla criminalità organizzata. Nel 2023 è stato promosso al grado di capitano. Alla compagnia di Menaggio fanno capo 8 stazioni che assicurano una presenza capillare sul territorio.