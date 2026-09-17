Arte ad Alzate Brianza, domenica la mostra di pittura “Madonna di Rogoredo”

Ventisette artisti, quaranta opere e un concorso che, per la prima volta, abbraccia idealmente un ampio territorio della Brianza, da Alzate Brianza fino a Olgiate Molgora. Numeri record per la terza edizione del concorso e mostra estemporanea di pittura “Madonna di Rogoredo”, promossa e sostenuta dalla BCC Brianza e Laghi, con la collaborazione dell’associazione Ageo e dell’associazione Arteincomune APS di Olgiate Molgora. L’appuntamento culminerà domenica 20 settembre ad Alzate Brianza, quando le opere saranno protagoniste della giornata conclusiva con l’esposizione al pubblico e la premiazione. Le opere saranno valutate da una giuria tecnica, chiamata ad assegnare i primi tre premi, ai quali si aggiungerà il Premio della Giuria Popolare, affidato direttamente al voto dei visitatori. Le opere saranno in mostra in via Diaz, ad Alzate Brianza, dalle 10.30 di domenica 20 settembre, fino alla premiazione che si terrà alle 16.