Il temporale che ha attraversato la Lombardia nella notte ha lasciato conseguenze pesanti anche sulla linea di Camerlata, dove il maltempo ha provocato un guasto e mandato in tilt i collegamenti ferroviari tra Como e Milano. Giovedì i pendolari diretti verso il capoluogo lombardo hanno fatto i conti con ritardi medi di 30 minuti, segnalati da Trenord. Il problema è stato riparato già nel corso della mattinata, ma i disagi accumulati si sono protratti per diverse ore, e i viaggiatori hanno dovuto controllare più volte la situazione del proprio treno tramite l’app e il sito della società.
In realtà a complicare la giornata aveva già contribuito un episodio della sera precedente. Mercoledì sera un treno merci è uscito dai binari nella stazione di Milano Greco Pirelli, un nodo strategico per il traffico ferroviario diretto verso Milano. Lo scalo è rimasto inutilizzabile per diverse ore e la circolazione è stata sospesa. Le cancellazioni si sono moltiplicate sulla linea che collega Chiasso, Como e Milano, e a pagare il prezzo più alto sono stati i collegamenti verso Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Rho. Diverse corse del mattino partite da Chiasso e Como sono state soppresse o costrette a percorsi alternativi.
Il risultato complessivo è stato un tabellone delle partenze punteggiato di cancellazioni e ritardi. Le ripercussioni si sono estese anche ai collegamenti verso Varese, Saronno e Milano Cadorna, e ne ha risentito un’ampia fetta della rete regionale, quella che ogni giorno porta migliaia di persone tra la provincia di Como, la Svizzera italiana e Milano. La linea di Como Camerlata risulta già ripristinata. Per il nodo di Milano Greco Pirelli, invece, Rfi e Trenord non hanno ancora indicato una data precisa di pieno ripristino, e restano valide le variazioni comunicate stazione per stazione.
Guasti e maltempo, mattina di caos per Trenord. Danni alla linea di Camerlata, ritardi diffusi
Il temporale che ha attraversato la Lombardia nella notte ha lasciato conseguenze pesanti anche sulla linea di Camerlata, dove il maltempo ha provocato un guasto e mandato in tilt i collegamenti ferroviari tra Como e Milano. Giovedì i pendolari diretti verso il capoluogo lombardo hanno fatto i conti con ritardi medi di 30 minuti, segnalati da Trenord. Il problema è stato riparato già nel corso della mattinata, ma i disagi accumulati si sono protratti per diverse ore, e i viaggiatori hanno dovuto controllare più volte la situazione del proprio treno tramite l’app e il sito della società.