Rally in Arabia cancellato: i lariani Fontana e Arnaboldi campioni del mondo Wrc3

È matematico: i rallisti comaschi Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi sono per la seconda volta campioni del mondo Wrc3.

L’equipaggio lariano si è laureato campione iridato senza dover nemmeno correre, grazie alla cancellazione dell’ultima tappa in programma in Arabia Saudita.

Il deterioramento della situazione nella zona e le conseguenti difficoltà logistiche hanno infatti portato Fia e Wrc Promoter ad annullare la gara prevista dal 12 al 15 novembre.



Con lo stop alla tappa araba, Fontana e Arnaboldi non possono più essere raggiunti nella classifica di categoria e si sono confermati ai vertici, riportando per la seconda volta consecutiva il tricolore sul tetto del mondo.



Un risultato straordinario per i due comaschi, capaci di bissare il titolo conquistato nel 2025. Pochi giorni fa, peraltro, per loro era arrivata la gioia del primo successo assoluto, al Rally di Casciana Terme.



Con questa nuova conformazione, il calendario del Mondiale si chiude quindi in Italia: il Rally Italia Sardegna, in programma dall’1 al 4 ottobre, diventa così il tredicesimo e ultimo appuntamento della stagione.

Fontana e Arnaboldi in azione al Rally di Croazia