Colpo Cantù: preso Davide Moretti, talento e canestri per la nuova stagione

Colpo di mercato per la Pallacanestro Cantù, che completa il roster 2026-2027 con l’ingaggio di Davide Moretti. Esterno di 191 cm per 81 kg, classe 1998 nato a Bologna, Moretti porta in biancoblù esperienza, talento e punti nelle mani.

Prodotto dei vivai di Stella Azzurra Roma e Pistoia, esordisce in Serie A a soli 16 anni. Nel 2015 scende in A2 a Treviso e nel 2016-2017 viene eletto miglior Under 22 del campionato. Poi la scelta americana: tre anni alla Texas Tech University, fino a diventare nel 2019 il primo italiano di sempre a disputare una finale di March Madness, con 15 punti a referto.

Rientrato in Italia nel 2020, veste la maglia di Milano vincendo Supercoppa e Coppa Italia ed esordendo in Eurolega, prima di esplodere definitivamente a Pesaro: due stagioni da protagonista, due playoff conquistati e 11,7 punti di media nell’ultimo anno in biancorosso.

Si conferma ad alto livello anche a Varese, con 12,1 punti di media, per poi approdare a Venezia tra serie A ed EuroCup.

Nell’ultima stagione ha giocato a Trieste, chiudendo a 4,1 punti di media.

Per lui anche una lunga trafila nelle Nazionali giovanili e due presenze con la Nazionale maggiore.

Ora è pronto per una nuova sfida: Cantù.