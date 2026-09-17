Basket, sabato a Casnate il Trofeo degli Angeli: in campo Cantù e Reggio Emilia

Anche quest’anno il basket di alto livello torna a Casnate con Bernate per chiudere la preseason della Pallacanestro Cantù. L’appuntamento in agenda è tra i più attesi: il Trofeo degli Angeli, evento che vuole ricordare i tifosi scomparsi del club brianzolo.

L’evento è fissato per sabato 19 settembre alle ore 18.30 al PalaFrancescucci.

In campo una sfida di alto livello: Acqua S.Bernardo Cantù contro Pallacanestro Reggiana. L’ultimo test prima dell’inizio del campionato, ma soprattutto una serata di sport e solidarietà.

Come da tradizione, infatti, l’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza. I tagliandi sono disponibili online o nella sede della società.

Una gara in cui la truppa di coach Francesco Vitucci va a a caccia del primo successo in una fase di preparazione che finora è stata avara di soddisfazioni. Cantù, infatti, ha sempre perso nell’amichevole con Tortona, al Valtellina Circuit con Trento e Varese e al Garda Ball Elite con Verona e con Venezia. Ruolino di marcia non molto confortante, con la società che si sta muovendo sul mercato. Tra i nomi caldi per un possibile arrivo, quelli di Davide Moretti e di una grande ex come Awudu Abass.

All’esordio della nuova stagione non manca molto e l’obiettivo prioritario dell’Acqua S.Bernardo sarà confermarsi in serie A. Inizio campionato subito impegnativo. Si parte sabato 26 settembre alle 20 con la trasferta al PalaTaliercio contro la Reyer Venezia, proprio la squadra della città di coach Vitucci. Poi due gare consecutive al PalaDesio, contro la neopromossa Udine (5 ottobre) e Napoli (il giorno 11), fondamentali per cercare i primi punti davanti al pubblico di casa.

A chiudere il primo mese, doppia trasferta insidiosa a Trieste (il 18) e a Reggio Emilia (il 25 ottobre), proprio contro l’avversaria del Trofeo degli Angeli.