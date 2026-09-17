Scivola in un burrone di 30 metri, 79enne salvata da una pianta

Paura a Cremia, in via Monte Bregagno. L’allarme è scattato per un soccorso urgente. Protagonista una donna di 79 anni scivolata lungo un pendio scosceso.

La caduta poteva avere conseguenze gravissime: l’anziana ha fatto un volo di circa tre metri, fermandosi fortunatamente su una pianta che le ha evitato di precipitare in un burrone profondo oltre 30 metri.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Menaggio e Dongo, che hanno raggiunto la donna e l’hanno messa in sicurezza recuperandola con tecniche speleo-alpino-fluviali.

Affidata ai sanitari del 118, la 79enne è fortunatamente pressoché incolume.