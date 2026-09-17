Giro d’Abruzzo: Fancellu difende la maglia di leader, domani l’ultima tappa

Giro d’Abruzzo di ciclismo. Dopo la terza tappa il comasco Alessandro Fancellu consolida il primo posto in classifica guadagnando 4 secondi sui suoi più diretti avversari, Jasch e Rondel. Classifica generale molto corta con i primi 10 racchiusi in 22″. Domani gran finale con i muri abruzzesi.

La terza frazione è andata al friulano Filippo D’Aiuto, che ha sovvertito i pronostici della vigilia e, in una frazione che sembrava destinata ai velocisti, compiendo una vera e propria impresa, coronando a braccia alzate una fuga di quasi 130 chilometri. Per lui è il secondo successo tra i professionisti.

Ora l’attesa è tutta per la fase finale. Domani il Giro d’Abruzzo vedrà la carovana affrontare la frazione conclusiva: 182 chilometri da Silvi a Controguerra, con un circuito finale particolarmente impegnativo. Alessandro Fancellu dovrà difendere la maglia di dagli assalti di Lennart Jasch e Mathys Rondel, che oggi hanno perso 4” dal corridore della Mbh Bank Csb Telecom Fort e ora si trovano rispettivamente a 8 e 10 secondi. A seguire Dorian Godon, che è salito in quarta posizione a 11″, con il terzetto Ludovico Crescioli-Kevin Vauquelin-Diego Ulissi a 12″.

Le parole di Fancellu

“Oggi sulla carta era una tappa semplice, ma una volta entrati nel circuito abbiamo notato come fosse più tecnico di ciò che pensavamo -a ha detto il 26enne di Binago – Abbiamo lasciato che fossero altre squadre a lavorare, perché la fuga non ci faceva paura. Anzi, avere questi uomini davanti ci faceva comodo perché toglieva secondi di abbuono. Alla fine, buttandomi nella mischia, ho guadagnato qualche secondo sui miei rivali diretti. La nota negativa di giornata è il ritiro di Lorenzo Masciarelli, che non si sentiva bene. Domani nella nostra saremo solo in cinque ma daremo tutto per conquistare il Giro d’Abruzzo”.