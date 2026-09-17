Autunno caldo in arrivo e bollette alle stelle. Nel Comasco rincari da 1500 euro per una coppia con due figli

Nel Comasco per una famiglia composta da genitori e due figli si stimano rincari annui che sfiorano i 1500 euro. È l’ennesima stangata che pesa sulle tasche di chi vive a Como e provincia, come nel resto d’Italia. I prezzi volano, l’inflazione decolla e si prospetta un autunno caldo, e non sul fronte delle temperature.

Prezzi in generale rialzo, complice la guerra in Medio Oriente e il conseguente aumento del carburante, che – al di là delle misure introdotte dal Governo – raggiunge cifre record. Caro carburante che, alla fine, pesa anche sul prodotto finale, con il carrello della spesa sempre più caro ma meno pieno. Non solo: il primo salasso riguarda le bollette. In piena estate, infatti, il gasolio per il riscaldamento ha subito un rincaro superiore al 10% a fronte di una domanda nulla. Costi destinati a lievitare ulteriormente, se si considera che i caloriferi – al momento – non sono neppure accesi. A fare il punto è Mauro Antonelli dell’Unione nazionale consumatori.

Parla di “prezzi esorbitanti” Antonelli, che evidenzia pesanti ricadute per le famiglie come per le imprese, che faticano a resistere in un contesto di diffusa incertezza. Frutta e verdura sono tra i generi alimentari che hanno subito i maggiori rincari. Italiani con le tasche sempre più vuote a causa di spese obbligate e, per questo, ci sono spese a cui invece – alcuni – sono costretti a rinunciare.