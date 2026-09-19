Addio a Mino Bruno, storico dirigente del ciclismo comasco. Oggi alle 15 l’ultimo saluto

Oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina, i funerali di Giacomo “Mino” Bruno, morto ieri all’età di 91 anni, storico dirigente del ciclismo comasco.



Per rispetto alla sua figura e alla famiglia, è stata annullata la conferenza stampa di presentazione della 62a Giornata Nazionale della Bicicletta del Ghisallo, in programma nel pomeriggio. Rimane invece confermata la manifestazione di domenica 27 settembre, con le gare giovanili che arriveranno in cima al Colle del Ghisallo. Un evento ideato da Bruno, suo papà Guido e don Ermelindo Viganò.



Con Bruno se ne va un pezzo di storia del ciclismo lariano e nazionale. Una vita intera sulle due ruote, sulle orme di papà Guido, campione italiano Stayer nel 1926. Prima corridore con ottimi risultati con la maglia della Comense 1887 poi per decenni anima e guida presidenziale della stessa gloriosa società. E’ stato socio del Panathlon dal 1964 e presidente del club comasco.



Tra i corridori lanciati dal sodalizio cittadino, Fabio Casartelli, campione olimpico a Barcellona 1992. E proprio Mino Bruno seguì da vicino a fianco del campione albesino la spedizione ai Giochi in Catalogna, uno tra i ricordi più belli di una vita legata al mondo del ciclismo.