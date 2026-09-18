Como, si pensa già a Frosinone. Fabregas: “Sarà una delle gare più difficili”

Ultimi dettagli in casa Como per la trasferta di Frosinone, 5ª giornata di campionato, in programma domenica alle 15 allo stadio Benito Stirpe. Il tecnico Cesc Fabregas, in conferenza stampa, ha confermato la piena disponibilità della rosa. Tra i convocati torna anche Addai, che dopo una lunga assenza per infortunio va quantomeno in panchina. I lariani partiranno sabato, l’arrivo in Ciociaria è previsto in serata, verso le 18.

Il tecnico si è soffermato soprattutto sulla settimana appena conclusa, la prima senza impegni infrasettimanali dopo il debutto in Champions League. Fabregas ha spiegato che questo ha permesso alla squadra di lavorare con più calma in vista dell’appuntamento di campionato.

Un lavoro utile, perché ad attendere il Como in Ciociaria non è un avversario qualsiasi. Il Frosinone, tornato in Serie A dopo diversi anni di assenza, sta disputando un buon avvio di torneo, e i due club si affrontano per la prima volta in questa stagione. Fabregas ha insistito proprio su questo aspetto, quando ha parlato della gara di domenica.

Questa 5ª giornata potrebbe avvicinare ulteriormente il Como alla vetta della classifica, vista la contemporanea sfida di vertice tra Roma e Inter all’Olimpico. Fabregas, però, non si lascia distrarre. Il tecnico ha detto che seguirà quella partita da appassionato, come tutti, senza pensare ad altro, concentrato solo sull’impegno di Frosinone.