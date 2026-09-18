Ospedale di Erba, sindacati all’attacco: “Oggi chiude il punto nascita, domani chissà”

Avatar Silvia Legnani

Silvia Legnani

in

a

16259 Ospedale di Erba sindacati allattacco Oggi chiude il punto nascita domani chissa 1789745128

Sindacati all’attacco dopo l’annuncio della futura chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Erba da parte dello stesso presidio e dell’Ats Insubria. I rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl e Uil ampliano lo sguardo ed esprimono la loro preoccupazione per il futuro dell’intera struttura.
“Abbiamo chiesto chiarimenti alla Direzione Generale fin dal primo giorno dell’insediamento della nuova proprietà. – dicono i sindacati – In più occasioni abbiamo posto interrogativi sul destino del presidio e dei singoli reparti. La risposta è stata sempre la stessa: smentite secche, finalizzate a sminuire le nostre preoccupazioni e il nostro ruolo, rinviando a Regione Lombardia ogni valutazione sul futuro dei servizi. Oggi arrivano rassicurazioni sul ricollocamento del personale coinvolto dalla chiusura del punto nascita. – continuano i sindacati – Si tratta di un atto dovuto e doveroso, ma attendiamo la convocazione di un incontro ufficiale per discutere modalità, tempistiche e garanzie per le lavoratrici e i lavoratori”.
Le organizzazioni sindacali si rivolgono agli enti interessati e a tutti i rappresentanti politici e istituzionali del territorio che hanno promosso questa operazione, chiedendo quale sarà il futuro dell’ospedale di Erba. “Oggi si parla del punto nascita, – dicono – ma la situazione del resto dell’ospedale non è certamente più rosea. Restano criticità evidenti: un clima lavorativo deteriorato, con carichi di lavoro gravosi ed elevato turnover; l’assenza di una comunicazione interna chiara sulle prospettive aziendali; le crescenti difficoltà nella gestione dei turni, con pesanti ricadute sull’organizzazione personale e familiare; il ricorso sempre maggiore a personale libero professionista, con conseguenze sul lavoro di équipe. Quale sarà il prossimo passo? – chiedono i sindacati – La chiusura di altri servizi? L’esternalizzazione di ulteriori attività? Il ridimensionamento di qualche altro reparto? Le lavoratrici e i lavoratori, così come le cittadine e i cittadini, hanno il diritto di essere informati e coinvolti nelle scelte che riguardano un presidio sanitario fondamentale per il territorio. Oggi chiude il punto nascita. – concludono – Domani, chi può dire cosa sarà considerato “inevitabile”?”.

Tags: