Basket in carrozzina, l’Italia conquista la finale mondiale. Tre giocatori della Briantea84 tra i protagonisti

La Briantea84 Cantù protagonista ai mondiali di basket in carrozzina. Tre giocatori della società canturina fanno infatti parte della nazionale che nella notte tra giovedì e venerdì ha battuto la Gran Bretagna a Ottawa, in Canada, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi minuti. Un successo che ha permesso agli azzurri di conquistare, per la prima volta nella loro storia, l’accesso alla finale del torneo. La sfida per l’oro è in programma sabato alle 22.45, ora italiana, contro l’Australia.

A trascinare l’Italia è stato soprattutto il capitano Filippo Carossino, premiato come miglior giocatore della semifinale. Da anni gioca nella Briantea84, dove è diventato uno dei simboli della squadra e uno dei giocatori più conosciuti della disciplina in Italia. Dietro il suo percorso c’è però anche una storia più difficile: da adolescente Carossino è stato vittima di un grave incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, e proprio da quell’esperienza è nata la scelta di dedicarsi allo sport. Al suo fianco, in nazionale, giocano anche altri due atleti del club brianzolo, Simone De Maggi e Andrea Giaretti.

Il cammino dell’Italia nel torneo era iniziato con un successo di rilievo sugli Stati Uniti, campioni olimpici in carica, arrivato già nella fase a gironi. Sono seguite le vittorie contro l’Argentina e la Polonia, che hanno portato gli azzurri prima ai quarti e poi alla semifinale, superata proprio contro la Gran Bretagna dopo una gara equilibrata. L’appuntamento con la finale resta fissato a Ottawa, città che ospita l’intera rassegna iridata dal 9 al 19 settembre.