Vigili del fuoco a Tavernola, ponte pedonale chiuso per motivi di sicurezza

Intervento in serata dei vigili del fuoco a Tavernola, dopo la segnalazione di Luigi Bottone, candidato sindaco a Como, che era in zona per documentare alcune aree del quartiere comasco di confine.

Sono stati i cittadini ad avvicinare Bottone segnalando la pericolosità del ponte pedonale sul Breggia a pochi passi dalla rotonda e dal centro commerciale. Travi di legno rovinate o aperte, assi pericolanti, dopo aver constatato la situazione è partita la chiamata ai pompieri che, una volta arrivati, hanno accertato le evidenti criticità e hanno bloccato il passaggio per motivi di sicurezza.