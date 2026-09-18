Giro d’Abruzzo, vince il francese Vauquelin, Fancellu chiude al terzo posto

Il sogno di Alessandro Fancellu è svanito nell’ultima tappa del Giro d’Abruzzo. Dopo tre giorni da leader nella gara a tappe, il ciclista comasco nell’ultima frazione ha perso il primato. Nella sua frazione conclusiva la corsa ha visto Kevin Vauquelin conquistare sia il successo di tappa sia la maglia di vincitore.

Sullo strappo di Controguerra, il corridore della Netcompany Ineos ha avuto la meglio sul connazionale Mathys Rondel e su Nicola Conci, terzetto che si era formato nel corso del primo dei due giri del circuito finale, sulle terribili rampe del Muro di Colonnella.

Fancellu aveva provato inizialmente a seguire l’attacco, alzando bandiera bianca a pochi metri dallo scollinamento. Dopo aver superato anche il minuto di vantaggio, i battistrada hanno rallentato nei chilometri finali, consentendo al gruppo inseguitore di chiudere a soli 7” da Vauquelin. Grazie a questa rimonta, Fancellu ha difeso il terzo posto in classifica generale, accompagnando la coppia francese sul podio finale.