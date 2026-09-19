Sicurezza, Molinari (FdI): “Chi vive e lavora a Como non può sentirsi abbandonato”

Fratelli d’Italia punta l’attenzione sul tema sicurezza a Como. Il presidente provinciale Stefano Molinari ha fatto visita oggi, assieme ad Angelo Bianchi, residente nella zona ed ex vicepresidente della Circoscrizione, alla cartoleria Briantea, dopo le rapine subite nei giorni scorsi.

“Abbiamo parlato con loro, – spiega Molinari – abbiamo ascoltato le loro paure, le difficoltà e quella sensazione di essere abbandonati che oggi sembra accomunare molti commercianti della zona. Abbiamo incontrato anche altri esercenti e raccolto le loro segnalazioni. Ci hanno parlato di problemi di sicurezza e di degrado, di situazioni che si ripetono e di una presenza sul territorio che genera preoccupazione. Ma ci hanno parlato anche di altro: – continua Molinari – di una zona con pochissimi parcheggi, sempre più difficile da raggiungere, dove chi ha un’attività commerciale fatica ogni giorno a sopravvivere. Non possiamo accorgerci dei quartieri soltanto quando succede qualcosa di grave. La sicurezza non è soltanto il controllo dopo una rapina. È presenza, prevenzione, attenzione, ascolto. – conclude Molinari – Credo sia importante che l’attenzione non si limiti all’emergenza del momento. La sicurezza deve diventare una presenza quotidiana”.