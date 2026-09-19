“Speakers’ Corner”, il Pd incontra i cittadini nei quartieri

In vista delle amministrative 2027 a Como, il Partito Democratico, è tornato nei quartieri per dialogare con i cittadini sui problemi della città con l’iniziativa itinerante “Speakers’ Corner – Giro Piazze”.

Un evento ispirato alla tradizione anglosassone dello Speakers’ Corner, un luogo dove prendere la parola liberamente ed esporre le proprie idee. “Un approccio in controtendenza con ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, caratterizzati da una amministrazione chiusa in sé stessa e nel palazzo, senza alcun confronto. – hanno sottolineato gli esponenti dem – Noi ci mettiamo la faccia per spiegare le nostre proposte per Como”.

I rappresentanti territoriali del partito hanno iniziato il loro percorso dalla scuola De Calboli di Ponte Chiasso, per poi spostarsi a Prestino, a Breccia e infine davanti alla piscina di Muggiò. “Abbiamo scelto un luogo emblematico per chiudere la mattinata, – ha detto Daniele Valsecchi, segretario cittadino del Pd – simbolo dei fallimenti di questa amministrazione. Ricordiamo i famosi 3/6 mesi per la riapertura della piscina. Sono passati 4 anni e mezzo”.

“Vogliamo amministrare questa città in modo diverso da come è stato fatto finora – è intervenuto il consigliere regionale Angelo Orsenigo -. Aperti al dialogo, mettendo i cittadini al centro”.