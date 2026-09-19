Carabinieri Cantù, il sottosegretario Molteni incontra il nuovo comandante Mattei

Il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, questa mattina ha incontrato il capitano Francesco Mattei, nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Cantù. Mattei, che arriva a Cantù dopo aver prestato servizio negli ultimi tre anni a Rho, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha preso il posto del maggiore Christian Tapparo.

All’incontro erano presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Como, il colonnello Francesco Falcone e il luogotenente Matteo Calvia, comandante della Stazione di Cantù.

Al centro del confronto, l’attività di prevenzione e contrasto dei principali fenomeni di allarme sociale e le esigenze di sicurezza del territorio e delle comunità locali. “L’importante esperienza maturata dal capitano Mattei – dichiara Molteni – rappresenta un patrimonio prezioso che sarà messo a disposizione del territorio per affrontare, in particolare, i reati predatori, le truffe agli anziani, la violenza di genere, la criminalità giovanile di gruppo, lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane e boschive e il contrasto alla criminalità organizzata. L’obiettivo comune – sottolinea Molteni – deve essere quello di rafforzare ulteriormente il livello e la qualità della sicurezza del territorio”.

“Al capitano Mattei rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il suo nuovo e importante incarico. E ringrazio tutti i ragazzi della Compagnia e della Stazione dei carabinieri che ogni giorno, con dedizione, professionalità e coraggio, – conclude il sottosegretario – sono impegnati al servizio del territorio e delle nostre comunità”.