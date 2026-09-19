Carabinieri Cantù, il sottosegretario Molteni incontra il nuovo comandante Mattei

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Il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, questa mattina ha incontrato il capitano Francesco Mattei, nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Cantù. Mattei, che arriva a Cantù dopo aver prestato servizio negli ultimi tre anni a Rho, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha preso il posto del maggiore Christian Tapparo.
All’incontro erano presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Como, il colonnello Francesco Falcone e il luogotenente Matteo Calvia, comandante della Stazione di Cantù.
Al centro del confronto, l’attività di prevenzione e contrasto dei principali fenomeni di allarme sociale e le esigenze di sicurezza del territorio e delle comunità locali. “L’importante esperienza maturata dal capitano Mattei – dichiara Molteni – rappresenta un patrimonio prezioso che sarà messo a disposizione del territorio per affrontare, in particolare, i reati predatori, le truffe agli anziani, la violenza di genere, la criminalità giovanile di gruppo, lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane e boschive e il contrasto alla criminalità organizzata. L’obiettivo comune – sottolinea Molteni – deve essere quello di rafforzare ulteriormente il livello e la qualità della sicurezza del territorio”.

“Al capitano Mattei rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il suo nuovo e importante incarico. E ringrazio tutti i ragazzi della Compagnia e della Stazione dei carabinieri che ogni giorno, con dedizione, professionalità e coraggio, – conclude il sottosegretario – sono impegnati al servizio del territorio e delle nostre comunità”.