A Cernobbio weekend in piazza con la Notte Gialla

Fine settimana in piazza Risorgimento a Cernobbio con la Notte Gialla, organizzata da Coldiretti Como Lecco per chiudere l’estate lariana con una festa all’aperto.

Protagonista lo street food contadino: i food truck hanno portato le ricette degli agriturismi lariani, con birre artigianali e vini locali.

“L’obiettivo è far incontrare chi produce e chi sceglie cosa portare in tavola”, spiega il presidente Fortunato Trezzi, “un’occasione anche per i più giovani per scoprire prodotti e persone del territorio”.

Il programma è ricco: oggi è stata organizzata una rievocazione manzoniana con l’arrivo dei Promessi Sposi dal lago sulla barca Lucia e alla sera un dj set anni ’80 e ’90.

Il filo conduttore resta la filiera corta: conoscere chi coltiva, alleva e trasforma. Per i più piccoli sono previsti laboratori specifici.

Spazio anche al mercato di Campagna Amica per incontrare gli agricoltori e acquistare prodotti locali.

L’evento prosegue domenica con ingresso libero