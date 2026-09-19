Morti in cantiere a Moltrasio, dopo quattro anni si apre il processo per i due operai egiziani

Si aprirà il prossimo 20 ottobre l’udienza preliminare del processo per la morte dei due operai egiziani, Samir Mohamed Said, 29 anni, e Salah Abdelaziz, 25, avvenuta nel settembre del 2022 in una baracca annessa a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio, sul lago di Como, di proprietà di una srl che faceva capo a un cittadino russo. L’inchiesta ha avuto un iter complesso e ha ricostruito come i due operai morirono per una intossicazione da monossido dopo l’accensione di un braciere con il quale avrebbero voluto scaldarsi. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all’ora. A giudizio andranno in tutto sei imputati, accusati di omicidio colposo e – tre di loro – anche di caporalato.



