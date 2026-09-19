Tremezzina, cantiere a pieno ritmo, la soddisfazione del ministro Locatelli e dell’assessore Fermi

Annunciata per il mese di settembre, sembra sia diventata effettiva la ripresa a pieno ritmo dei lavori al cantiere della Variante della Tremezzina, sia a Colonno che a Griante, dove sono riprese le volate ferme da tempo. Gli esponenti comaschi della Lega esprimono la loro soddisfazione.

“La Variante della Tremezzina accelera: a Colonno si lavora con 120 maestranze e gli scavi procedono quotidianamente nelle gallerie principali e in quelle di servizio. È un segnale concreto per un’opera strategica attesa da anni e fondamentale per decongestionare la Regina. – commenta il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – Un risultato che conferma la determinazione del ministro Salvini e la sua vicinanza al nostro territorio. Dopo i rallentamenti e le difficoltà tecniche del passato, dipese dai concessionari e da condizioni non previste inizialmente, oggi, finalmente, si vedono un numero maggiore di operai e più attività. – continua Locatelli – Adesso, senza perdere altro tempo e rispettando il nuovo cronoprogramma, sarà possibile garantire risposte sempre più concrete”.

Sull’aumento delle attività e degli operai al lavoro al cantiere della Variante è intervenuto anche l’assessore regionale Alessandro Fermi.

“Nonostante le polemiche strumentali delle opposizioni, – dichiara – i fatti dimostrano che la priorità del ministro Salvini e di tutte le istituzioni competenti resta quella di accelerare i cantieri, superare le criticità tecniche e consegnare ai comaschi e a tutta la Lombardia un’infrastruttura fondamentale e attesa da anni. Ringrazio Anas e le maestranze al lavoro – conclude Fermi – per l’impegno sul campo a tutela della viabilità e dello sviluppo economico del nostro Lago”.