A9 Lainate-Como-Chiasso, le chiusure notturne previste in settimana

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, durante la settimana saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro;

–nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate/Milano: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.