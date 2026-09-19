Mezzi ecologici, digitalizzazione e servizi integrati. Le sfide del trasporto pubblico sul territorio

Un parco mezzi in fase di rinnovamento, digitalizzazione e integrazione dei servizi e un progressivo impegno in materia di sostenibilità ambientale. Sono gli indirizzi e i principali risultati emersi dal Bilancio di Sostenibilità 2025 presentato in Camera di Commercio dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, una rete che collega 367 Comuni, oltre 5.700 chilometri di linee e milioni di viaggi ogni anno.

Per quanto riguarda la flotta: gli autobus operativi nel bacino nel 2025 erano 907, con una crescente presenza di veicoli a basse emissioni e una riduzione costante dei mezzi più inquinanti avvenute nel corso del 2026. Ad oggi, gli autobus elettrici in circolazione sono 64 e gli ibridi 14, mentre i veicoli diesel Euro 6, che attualmente rappresentano la tecnologia più avanzata ed ecologica disponibile, sono 513, a conferma dell’avanzamento della transizione energetica del settore.



Sul fronte della programmazione, l’Agenzia è impegnata nella preparazione della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma, introducendo criteri sempre più qualificanti in materia di sostenibilità ambientale, innovazione e qualità del servizio.

Nel 2025 è stato inoltre completato il nuovo affidamento dei servizi relativi ai sette impianti a fune del bacino, per un valore complessivo superiore a 11 milioni di euro, rafforzando il ruolo strategico di questi collegamenti per la mobilità locale e l’attrattività turistica.



“Una mobilità per tutti non è soltanto il nostro slogan, ma una responsabilità concreta nei confronti delle persone e delle comunità che serviamo” – dichiara il Presidente Giovanni Stefano Galli -. “Il trasporto pubblico rappresenta oggi un elemento essenziale di coesione sociale, competitività territoriale e sostenibilità ambientale”.

“La mobilità sostenibile non è un tema astratto: riguarda la vita quotidiana delle persone, il lavoro, la scuola, l’accesso ai servizi essenziali, in particolare per chi vive nei territori più periferici e nei piccoli Comuni – spiega il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca -. Come Provincia di Como continuiamo a fare la nostra parte, ascoltando i Comuni e lavorando insieme all’Agenzia”.

Riflessioni condivise anche dai presidenti delle province di Varese e Lecco, rispettivamente Marco Magrini e Mattia Micheli.