Basket: niente da fare per Cantù, il Trofeo degli Angeli va a Reggio Emilia. Da sabato il campionato

Dopo un buon primo tempo, la Pallacanestro Cantù cede nella ripresa e il Trofeo degli Angeli va così a Reggio Emilia 66-73. Per i biancoblù – dopo le sconfitte nelle amichevoli estive – il focus si sposta ora sull’esordio di campionato di sabato prossimo a Venezia.

A Casnate con Bernate si chiude così la preseason con l’evento che ricorda i tifosi scomparsi del club brianzolo. Si è concluso dunque con un ko l’ultimo test prima dell’inizio del campionato, ma soprattutto una serata di sport e solidarietà. Come da tradizione, infatti, l’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.

IL TABELLINO

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO REGGIANA 66 – 73 (21-16, 19-18, 11-25, 15-14)

Coach Vitucci: “Abbiamo prodotto troppo poco offensivamente”

«Abbiamo fatto un buon primo tempo, pur perdendo troppi palloni a inizio partita – ha commentato il tecnico di Cantù Francesco Vitucci – Nel terzo quarto Reggio Emilia ha alzato il livello di fisicità e noi ci siamo fatti sorprendere. Hanno infilato una serie di canestri da tre punti, che ci hanno fatto sbandare e abbiamo perso i riferimenti offensivi. L’attacco nel secondo tempo è stato abbastanza sterile, 66 punti segnati testimoniano chiaramente che abbiamo prodotto troppo poco offensivamente e sono decisamente troppo pochi per questo livello».

Le amichevoli precedenti

Una fase di preparazione che finora è stata avara di soddisfazioni. Cantù, infatti, ha sempre perso nell’amichevole con Tortona, al Valtellina Circuit con Trento e Varese e al Garda Ball Elite con Verona e con Venezia. Ruolino di marcia non molto confortante, con la società che si sta muovendo sul mercato.

All’esordio della nuova stagione non manca molto e l’obiettivo prioritario dell’Acqua S.Bernardo sarà confermarsi in serie A. Inizio campionato subito impegnativo. Si parte sabato 26 settembre alle 20 con la trasferta al PalaTaliercio contro la Reyer Venezia, proprio la squadra della città di coach Vitucci. Poi due gare consecutive al PalaDesio, contro la neopromossa Udine (5 ottobre) e Napoli (il giorno 11), fondamentali per cercare i primi punti davanti al pubblico di casa.

A chiudere il primo mese, doppia trasferta insidiosa a Trieste (il 18) e a Reggio Emilia (il 25 ottobre), proprio contro l’avversaria del Trofeo degli Angeli.