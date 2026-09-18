Trenord, Pay&Go arriva anche sulla linea Milano Cadorna-Asso

Anche sulle linee Milano Cadorna-Asso e S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate arriva Pay&Go di Trenord, il sistema che consente di acquistare il biglietto con carta o smartphone tramite due “tap”, due tocchi, uno in partenza e uno a destinazione. La soluzione è realizzata in collaborazione con FNMPAY, l’istituto di pagamento del Gruppo FNM che offre soluzioni dedicate al settore della mobilità.

Il sistema contactless è già attivo sulle linee regionali da Milano Cadorna a Como Lago, Laveno Mombello Lago e Novara Nord, sulla suburbana S3 Milano Cadorna-Saronno e sui collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Milano Centrale-Malpensa Aeroporto-Gallarate. Pay&Go sarà progressivamente esteso a tutte le linee, per rendere l’acquisto del biglietto rapido e intuitivo.

Con Pay&Go il biglietto si acquista con due “tap”. Prima di partire, il viaggiatore deve appoggiare la carta contactless o lo smartphone con tecnologia NFC sui tornelli o sui totem con POS Pay&Go presenti in stazione, riconoscibili dalla grafica dedicata. All’arrivo deve effettuare un secondo “tap” sui tornelli o sui totem: il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Il secondo tocco è indispensabile per completare l’acquisto.

Durante i controlli a bordo, in stazione o sui bus sostitutivi, il cliente deve mostrare la carta usata per l’acquisto oppure, se ha pagato con smartphone, comunicare il numero della carta digitale. Gli acquisti Pay&Go saranno consultabili su un portale dedicato.

Tutti i dettagli e l’elenco delle linee su cui è possibile utilizzare il servizio sono disponibili sul sito trenord.it.