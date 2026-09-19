Mister Cesc Fabregas: “Per vincere dovremo avere più personalità del Frosinone”

Ultima partita prima della pausa per le sfide delle Nazionali, con il Como che vedrà partire, tra gli altri, Kean con l’Italia, Liberali con l’Under 21 azzurra Paz con l’Argentina e Da Cunha con la Francia. I lariani sono attesi dalla sfida di Frosinone, contro la rivelazione del campionato 2026-2027. Alla viglia del quinto turno i laziali sono giunti settimi con 7 punti.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, alla viglia non ha nascosto la sua stima per la formazione allenata da Massimiliano Alvini. “Questa settimana abbiamo lavorato bene – ha spiegato il tecnico dei lariani in sede di presentazione – la squadra ha recuperato, ha potuto allenarsi insieme e arriva pronta a questa partita importante. Il Frosinone è in un momento di grande fiducia: gioca con fame, convinzione e tantissima personalità come una squadra di undici amici che lottano l’uno per l’altro per qualcosa di speciale. Per vincere dovremo avere ancora più personalità di loro. Normalmente dico che serve una partita quasi perfetta: domenica dovremo fare la miglior partita della stagione”.