Basket in carrozzina, argento mondiale per l’Italia. Carossino (Briantea84) nell’All Star Team

Argento mondiale per l’Italia ai mondiali di basket in carrozzina. Mondiali in cui La Briantea84 è stata protagonista. Tre giocatori della società canturina fanno infatti parte della nazionale che nella notte tra giovedì e venerdì ha battuto la Gran Bretagna a Ottawa, in Canada, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi minuti. Un successo che ha permesso agli azzurri di conquistare, per la prima volta nella loro storia, l’accesso alla finale del torneo. La sfida per l’oro ha incoronato però l’Australia. Per l’Italia è arrivato uno storico argento. I ragazzi di coach Fabio Castellucci sono stati infatti superati nella finalissima di ieri sera ma i vicecampioni del mondo hanno comunque compiuto un’impresa.

A trascinare l’Italia è stato soprattutto il capitano Filippo Carossino, premiato come miglior giocatore della semifinale e inserito ora nell’All Star Team del mondiale grazie a una media di 18,7 punti, 7,5 rimbalzi e 5 assist a partita.

Caossino da anni gioca nella Briantea84, dove è diventato uno degli uomini simbolo della squadra e uno dei giocatori più conosciuti della disciplina in Italia. Dietro il suo percorso c’è però anche una storia più difficile: da adolescente Carossino è stato vittima di un grave incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, e proprio da quell’esperienza è nata la scelta di dedicarsi allo sport. Al suo fianco, in nazionale, giocano anche altri due atleti del club brianzolo, Simone De Maggi e Andrea Giaretti.

Sulla pagina Facebook della Briantea84 le parole di soddisfazione della società e le foto.



