Notte gialla di Cernobbio, Coldiretti: “Un successo che ha superato le aspettative”

Migliaia di persone sul lungolago, food truck gettonati all’ora di cena, numerose specialità esaurite e una piazza Risorgimento gremita fino a tarda sera per il dj set conclusivo. Coldiretti Como Lecco chiude con soddisfazione la Notte Gialla e parla di obiettivo raggiunto, “trasformando per un’intera giornata il cuore di Cernobbio in una grande festa dell’agricoltura, del cibo contadino e delle produzioni del territorio”.

Il programma continua anche oggi con il Mercato di Campagna Amica, fino alle 18.

Una partecipazione andata oltre le previsioni e un pubblico arrivato non soltanto dalle province di Como e Lecco, ma anche dal resto della Lombardia e da fuori regione. Famiglie, giovani, residenti e turisti hanno affollato gli spazi della manifestazione fin dal pomeriggio, accompagnando un programma proseguito senza interruzioni fino a notte inoltrata.

«La risposta di Cernobbio è stata straordinaria e ha superato anche le nostre migliori aspettative» sottolinea Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco. «Abbiamo visto migliaia di persone vivere la piazza, incontrare direttamente gli agricoltori, conoscere le nostre produzioni e scegliere lo street food preparato dagli agriturismi. Ma il dato forse più significativo è la provenienza del pubblico: sono arrivati visitatori da tutta l’area lariana, dalle province vicine e anche da territori lontani da Como e Lecco. È la conferma che l’agricoltura, quando sa raccontarsi attraverso la qualità, l’identità e la festa, esercita una forza di attrazione enorme».

Il Mercato di Campagna Amica ha portato sul lungolago il meglio della filiera corta lariana e lombarda. Dietro i banchi, i produttori hanno incontrato direttamente i consumatori, raccontando origine, stagionalità e metodi di lavorazione di ogni prodotto. Una presenza che ha dato corpo al significato più autentico della manifestazione: mostrare il legame tra ciò che arriva in tavola, il lavoro delle imprese agricole e i territori che lo rendono possibile.

Accanto al mercato, l’area dello street food agricolo e dei food truck dei Cuochi Contadini ha rappresentato uno dei punti più frequentati dell’intera giornata. Tra proposte gastronomiche della tradizione (molte sono andate sold out), birre artigianali agricole e vini a Indicazione geografica tipica delle Terre Lariane.

«È stato un successo pieno, persino superiore a ciò che avevamo immaginato» commenta il direttore di Coldiretti Como Lecco, Luciano Salvadori. «Le code ai food truck, i prodotti esauriti, il mercato affollato per tutto il pomeriggio e una piazza ancora gremita a tarda sera raccontano meglio di qualsiasi numero ciò che è accaduto. La Notte Gialla ha saputo parlare a pubblici diversi, dai bambini ai giovani, dalle famiglie ai turisti, con una formula capace di tenere insieme agricoltura, cultura, gastronomia e divertimento. Cernobbio ha risposto in modo eccezionale, ma altrettanto straordinaria è stata la presenza di persone arrivate da molto lontano».

La Notte Gialla ha coinvolto anche i più piccoli, ai quali è stato dedicato il “Giardino Coldiretti”, realizzato con gli allestimenti floreali curati dalle aziende agricole associate. Tra piante, colori e richiami alla campagna, bambini e famiglie hanno partecipato alla caccia al tesoro, ai giochi, ai laboratori didattici e alle attività pensate per avvicinare le nuove generazioni alla natura, al lavoro agricolo e alla conoscenza del cibo. A fare gli onori di casa anche le mascotte Larry il Lariosauro, protagoniste di fotografie e incontri con i più piccoli.

Uno dei momenti più suggestivi si è svolto alle 17.45, con l’arrivo dal lago della storica imbarcazione “Lucia”. A bordo, i figuranti nei costumi d’epoca di Renzo e Lucia hanno richiamato l’immaginario manzoniano e la storia del Lario, accompagnati dalle musiche e dalle danze del gruppo folcloristico I Bej di Erba. Un ingresso scenografico che ha aperto la cerimonia ufficiale di inaugurazione e unito idealmente il mondo agricolo alle tradizioni culturali del territorio.

Nel corso della cerimonia Coldiretti Como Lecco ha inoltre consegnato al Comune di Cernobbio 31 piante di ulivo destinate ai nuovi nati. Un gesto dal forte valore simbolico: l’ulivo come segno di pace, continuità e radicamento, ma anche come augurio rivolto alle famiglie e alle nuove generazioni della comunità cernobbiese.

La manifestazione, promossa da Coldiretti Como Lecco insieme a Campagna Amica e Terranostra, si è svolta con la collaborazione del Comune di Cernobbio e con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco. Un lavoro corale che ha permesso di trasformare il lungolago in una vetrina dell’agricoltura lariana e lombarda e di consegnare a Cernobbio una serata destinata a rimanere tra le immagini più partecipate della Festa del Borgo.